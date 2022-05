Overwatch: in arrivo il vol. 2 dell’Anniversary Remix

La closed beta di Overwatch 2 per il PvP termina oggi, ma non preoccupatevi: c’è ancora il gioco base, nel bene e nel male. I giocatori di ritorno possono partecipare all’evento Anniversary Remix con il Vol. 2 a partire da oggi. Proprio come la prima iterazione, durerà tre settimane e includerà skin leggendarie remixate (che devono ancora essere rivelate).

Torneranno anche le sfide settimanali passate, offrendo la possibilità di guadagnare alcuni dei cosmetici più popolari dello stesso ogni settimana. Tornano anche le risse stagionali come Lucioball, Archivi, La Vendetta di Junkenstein e molto altro.

Per ulteriori informazioni riguardo gli eventi di Overwatch puoi consultare il sito del gioco.