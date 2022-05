Mario Strikers Battle League Football: Riccardo Trevisani commenta un’intera partita

Riccardo Trevisani è sceso in campo, commentando un’intera partita di Mario Strikers Battle League Football tra i Rockets, squadra capitanata da Super Mario, e i Crowns, guidati invece dal suo antagonista per antonomasia, il temibile Bowser. L’iconica voce di Trevisani accompagna in un video di oltre sei minuti, tra passaggi spettacolari e ipertiri scenografici che sfidano le leggi della fisica. Di seguito il commento di Trevisani:

Mario Strikers: Battle League Football prende tutto il divertimento del calcio e lo eleva all’ennesima potenza con strumenti folli e tiri impossibili. Per un appassionato dello sport più bello del mondo, è davvero un’esperienza unica afferma. Il gioco si ispira al calcio, ma ne coglie perfettamente lo spirito e l’essenza tattica. Doppiare lo spot Nintendo è stato come commentare una partita vera, anche se l’assenza di un arbitro si è fatta sentire: in Mario Strikers davvero tutto è concesso.

Di seguito una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale Nintendo:

Tirate fuori la grinta e provate a segnare il maggior numero di gol affrontando i nemici, usando oggetti e tirando colpi speciali per aumentare il punteggio. I pilastri della serie Super Mario come Peach, Toad e Yoshi mettono in campo i loro tacchetti (e le loro statistiche) e non si fermeranno davanti a nulla per segnare. Personalizzate i personaggi con equipaggiamento che possono aumentare le loro statistiche e l’aspetto. Partecipate alla carneficina online o passate la palla ai giocatori in locale: fate attenzione al recinto elettrico.

Caratteristiche