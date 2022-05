Final Fantasy XI: Square Enix festeggia il 20° anniversario del titolo

La prima incursione di Square Enix nello spazio MMORPG di Final Fantasy XI, ha compiuto 20 anni. Nel lontano 2002, gli avventurieri si sono imbattuti nel mondo di Vana’diel con pochissime indicazioni. Nessun indicatore di missione e solo una semplice storia da elaborare senza molto in termini di guida su come progredire. Anche se al giorno d’oggi non sarebbe volato per tutti tranne che per i fan più accaniti dei MMORPG, all’epoca era ancora rivoluzionario. Il fatto che potevi prendere le armi come un classico lavoro di Final Fantasy e raggrupparti con altre persone online, anche sulla tua PS2, era più di quanto molte persone all’epoca potessero chiedere.

Square Enix ha celebrato i 20 anni di Final Fantasy XI tutto l’anno con il rilascio del sito Web We Are Vana’diel nel luglio del 2021. Nei mesi successivi, gli sviluppatori hanno condotto molte interviste su Final Fantasy XI e hanno condiviso grafica dietro le quinte e commenti degli sviluppatori su momenti iconici della storia del gioco. La scorsa settimana, per il pubblico giapponese, Square Enix ha anche realizzato un live streaming di oltre cinque ore dedicato a tornare indietro nel tempo con i membri chiave del team di sviluppo originale, incluso il produttore originale, Hiromichi Tanaka.

Per quanto riguarda i contenuti di gioco, l’attuale produttore Akihiko Matsui, ha scritto una lettera ai fan esprimendo il suo desiderio di continuare a migliorare e aggiungere al gioco, reprimendo qualsiasi voce secondo cui Final Fantasy XI verrà chiuso a breve. Ha anche confermato alcune importanti aggiunte di contenuti in arrivo:

Presto arriveranno nuovi contenuti di battaglia che consentiranno ai giocatori di ottenere le nuove Prime Weapons (nuove armi definitive).

Odyssey riceverà più aumenti del limite Vengeance.

l livello Master vedrà anche più aumenti del suo limite.

È stato rivelato il logo del 20° anniversario ispirato al livello in cui ottieni per la prima volta il tuo Chocobo nel gioco.