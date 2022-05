Pokémon Home: server in manutenzione domani

Pokémon Home, servizio cloud offerto da Nintendo e The Pokémon Company per mettere i propri Pokémon in un “posto sicuro”, dovrebbe essere sottoposto a manutenzione domani e ciò significa che l’applicazione sarà offline per un breve periodo di tempo. La manutenzione, predisposta in vista della nuova versione del software, inizierà alle 02:00 il 18 maggio e dovrebbe durare circa sei ore. Una volta completati la manutenzione e l’aggiornamento pianificati, gli accessi degli utenti verranno scaglionati per ridurre il carico del server. La versione 2.0 aggiungerà connettività a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon Arceus.

Pokémon Home è disponbile per iOS, Android e Nintendo Switch.