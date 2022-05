Metal Gear Solid: leak riaccende le teorie dei fan sul capitolo 3 e missione 51

Metal Gear Solid può essere considerato, senza alcuna ombra di dubbio, una leggenda e soprattutto un’icona del mondo videoludico. Nel corso della sua storia, il titolo ha venduto oltre 58 mlioni di copie consolidandosi così nell‘Olimpo dei giochi che ” vanno giocati“; ed è proprio per questo motivo che si parla spesso di un possibile remake della saga ed i fan al riguardo non hanno mai smesso di investigare e provare ad intavolare teorie sul titolo.

Infatti, nel corso del tempo, si è venuto a conoscenza ( secondo quanto riferito) che il gioco sia stato soggetto ad un taglio considerevole di materiale, materiale intorno al quale è da un po’ di tempo che ci si costruiscono teorie . Una nuova e recente fuga di notizie ha riacceso le chiacchiere intorno alla questione del Capitolo 3 e della Missione 51; ma vediamo nello specifico cosa sta accadendo.

Secondo un nuovo post su subreddit Gaming Leaks and Rumors, tutte le teorie che ruotano intorno alla scene tagliate da Metal Gear Solid 5 potrebbero essere effettivamente vere. Un Redditor ha pubblicato un post ( con annessi screenshot) in cui dichiarava l’esistenza di un kit di sviluppo PS3 contenente la build alpha di Metal Gear Solid V:Phantom Pain. Gli screenshot in questione mostravano un totale di missioni pari a 39, molte di più rispetto a quelle che si possono trovare nel gioco; questo andrebbe seriamente a concretizzare l’ipotesi dell’esistenza di missioni eliminate ma esistenti. Ciò ha acceso la speranza nei fan di poter, un giorno, vedere tali contenuti.

Purtroppo non può essere mostrato alcuna prova al riguardo, poiché l’utente Reddit, in seguito al post, ha cancellato del tutto il suo account; impossibile quindi al momento recuperare gli screenshot. L’ipotesi di poter vedere realizzato un nuovo episodio della saga sembra molto lontano dalla realtà ( in particolar modo in seguito alla separazione tra Kojima e Konami); tuttavia, come precedentemente affermato, il titolo fa comunque parte dei capisaldi della storia videoludica ed è molto probabile che le voci su di lui non smetteranno mai di rinnovarsi.