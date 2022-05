Sonic Origins: pubblicato un nuovo gameplay

Un nuovo video di gameplay è emerso per Sonic Origins, che ha debuttato durante Rulicon 2022. Sebbene duri solo un minuto, fornisce un altro sguardo alla collezione. Recentemente è stata anche annunciata la data di lancio per il titolo che sarà disponibile dal 23 giugno 2022, al prezzo di € 39,99 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Preordinando il titolo potete ricevere il pacchetto Start Dash con 100 monete bonus, nuova modalità Specchio sbloccata e sarà possibile personalizzare il vostro gioco con lo sfondo della cassetta delle lettere a tema. Di seguito una panoramica del gioco:

Rivivete le classiche avventure di Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD nel nuovo Sonic Origins rimasterizzato. Dall’iconica Green Hill Zone all’infido Death Egg Robot, sfreccerete lungo il sentiero della memoria per contrastare i sinistri piani del dottor Robotnik in alta definizione. Questa ultima versione include nuove aree da esplorare, animazioni aggiuntive e una nuovissima modalità Anniversario.

Caratteristiche

Classico rimasterizzato : esplorate i classici di Sonic in alta risoluzione, con animazioni di apertura e chiusura completamente nuovi per ogni gioco.

: esplorate i classici di Sonic in alta risoluzione, con animazioni di apertura e chiusura completamente nuovi per ogni gioco. Nuovi contenuti speciali sbloccabili : completate varie missioni per raccogliere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali attraverso il Museo.

: completate varie missioni per raccogliere monete e sbloccare nuovi contenuti, sfide e fasi speciali attraverso il Museo. Affrontate la modalità Classica e la nuova modalità Anniversario: correte di Spin Dash attraverso le numerose zone in modalità Classica con la risoluzione originale del gioco e vite limitate, o la nuova modalità Anniversario con vite illimitate e risoluzione a schermo intero rinnovata.

Sonic Origins sarà disponibile dal 23 giugno 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.