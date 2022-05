Furi: “non allineato alle strategie di Game Pass”

Il successo indie dello sviluppatore The Game Bakers, Furi ha recentemente ricevuto un nuovo DLC , anche se non arriverà sulle piattaforme Xbox. La software house in precedenza aveva affermato che la decisione era stata presa considerando lo scarso interesse per il gioco dal lato Xbox, e ora in una recente intervista con VICE, si sono espressi su Furi e Xbox Game Pass approfondendo la questione.

The Game Bakers ha elogiato Xbox Game Pass per aver fornito visibilità ai giochi indie e per come abbia visto un rinnovato interesse, grazie a così tante meravigliosi titoli. Ma secondo il co-fondatore e presidente dello studio Audrey Leprince, avere così tante uscite di giochi indie su Xbox Game Pass danneggia anche la visibilità di ogni gioco con un margine significativo.

“Game Pass è una piattaforma fantastica per i giocatori, quindi ci sono forse più giocatori Xbox che mai interessati ai giochi indie. “Purtroppo, senza Game Pass, è anche molto difficile che molti giochi indie siano visibili su Xbox”

Ciò è stato ulteriormente supportato dai dati di vendita di Furi , che rivelano che solo il 5% delle vendite totali proveniva da Xbox. Sul fronte PlayStation, le cose sono andate un po’ meglio, con Furi che ha registrato il 7% delle vendite totali sulla piattaforma (esclusi i download tramite PlayStation Plus). Basti dire che le versioni più performanti del gioco a livello commerciale erano su PC e Nintendo Switch.

The Game Bakers ha anche chiesto a Xbox di mettere il gioco sulla piattaforma, ma poiché Furi è stato rilasciato nel lontano 2016, mettere il gioco su Xbox Game Pass non era in linea con la strategia di Microsoft di concentrarsi sulle nuove versioni di giochi. Tra questo, il budget e la manodopera già limitati per il gioco ( il motore e le risorse artistiche di Furi sono stati aggiornati su tutte le piattaforme), The Game Bakers alla fine ha deciso di abbandonare il supporto per il DLC su Xbox.

“Abbiamo parlato con il team di Xbox per vedere se c’era un modo per ottenere supporto, ma Furi non si è allineato con la strategia di Game Pass incentrata sui nuovi titoli. Ecco perché abbiamo deciso di non portare il DLC su Xbox al lancio: le possibilità che l’investimento non si riprendesse erano alte”.

Considerando quante persone hanno apprezzato (o almeno sentito parlare) di Furi dalla sua uscita, è piuttosto triste che i potenziali fan su Xbox non avranno accesso al DLC al momento del lancio. Detto questo, se il DLC funziona abbastanza bene, The Game Bakers potrebbe portarlo su Xbox nel prossimo futuro.