Quali sono le canzoni più memorabili dei videogiochi?

L’Eurovision è terminato da qualche giorno con la vittoria dell’Ucraina, ma vi siete mai chiesti se tutte le canzoni del mondo dei videogiochi dovessero partecipare ad una sfida simile quale canzone vincerebbe.

La domanda non è così casuale come potrebbe sembrare in quanto la musica ricopre un ruolo di accompagnamento fondamentale per un gioco, proprio come nei film. E, infatti, proprio come nei film, i videogiochi occupano una sezione a parte nei BAFTA Awards inglesi.

Ma tornando alla nostra questione: chi vincerebbe una competizione tra tutte le canzoni dei videogiochi?

A dare una risposta a questo quesito ha provveduto il sito Ebuyer, che ha stilato una classifica delle 10 canzoni più belle e amate dei videogiochi.

Per stilare questa top 10, il sito ha preso come riferimento i dati registrati da Spotify, usando quindi come condizione di vittoria il numero di stream totali delle singole canzone a partire dall’anno di pubblicazione o di comparsa sul sito di streaming musicale. Ovviamente i dati fanno riferimento ad un preciso momento, ovvero quello della loro raccolta e, quindi, potrebbero differire dalla situazione attuale.

Stabilite quindi le regole vediamo ora la classifica:

“Sweden” di C418 per Minecraft con un totale di 85.301.159 stream “Blow Me Away” di Breaking Benjamin per Halo 2 con un totale di 60.129.439 stream “Rip and Tear” di Mick Gordon per Doom con un totale di 46.812.005 stream “115” di Treyarch Sound (composta da Brian Tuey, James McCawley e Kevin Sherwood) per Call of Duty Black Ops con un totale di 44.003.938 stream “The Choice” di Gustavo Santaolalla e Alan Umstead per The Last Of Us con un totale di 37.738.701 stream “Sleepwalking” di The Chain Gang of 1974 per Grand Theft Auto V con un totale di 34.487.217 stream “Ezio’s Family” di Jesper Kyd per Assassin’s Creed 2 con un totale di 28.701.166 stream “God of War” di Bear McCreary per, ovviamente, God of War con un totale di 24.730.125 stream “Dragonborn” di Jeremy Soule per The Elder Scrolls V Skyrim con un totale di 24.635.928 stream “Geralt of Rivia” di Marcin Przybylowicz per The Witcher 3 Wild Hunt con un totale di 20.164.882 stream

Sicuramente questi risultati sono sorprendenti soprattutto data la mancanza di serie con colonne sonore iconiche come Final Fantasy e Super Mario.

Dunque, ora che sapete i risultati avete davanti a voi due scelte, se vogliamo escludere la scelta di ignorare completamente la cosa, ovvero se aggiungere queste canzoni alla vostra playlist condividendole anche con gli amici e contribuendo così alla loro popolarità oppure ascoltarne di altre per farle entrare in competizione con questi pilastri musicali del videogioco.