Xbox Game Pass: ecco i giochi di metà maggio

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass durante questa seconda metà di maggio: tra di loro ci saranno anche il già annunciato Jurassic World Evolution 2, Sniper Elite 5 e Farming Simulator 22.

Questa la lista completa, con giorno in cui sarà disponibile:

Disponibili da oggi 17 maggio

Her Story (PC) [email protected]

Il gioco che ha rilanciato un intero genere, Her Story è il pluripremiato gioco di mistero di Sam Barlow, scrittore/designer di Silent Hill: Shattered Memories e creatore di Telling Lies. In questo classico della crime fiction non lineare, una donna viene interrogata sette volte dalla polizia. Cercate nel database video ed esplorate centinaia di clip autentiche per scoprire la sua storia.

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console e PC)

Jurassic World Evolution 2 è l’attesissimo seguito del grande successo di Jurassic World Evolution di Frontier, che si basa sull’innovativa e coinvolgente simulazione gestionale del 2018. Introduce una nuova avvincente campagna e le modalità Chaos Theory, una serie di nuove funzionalità, opzioni di personalizzazione e nuovi dinosauri impressionanti che includono rettili volanti e marini.

Little Witch in the Woods (Anteprima di gioco) (Console e PC) [email protected]

Disponibile al day one con Game Pass: Little Witch in the Woods racconta la storia di Ellie, un’apprendista strega. Esplora la mistica foresta, aiuta gli affascinanti abitanti e vivi la vita quotidiana di una piccola strega.

Skate (Cloud) EA Play

Tornate dove tutto è cominciato in Skate, disponibile oggi con il gioco su cloud tramite EA Play! Fatti inseguire dalle guardie di sicurezza, impressiona i cittadini, pedala con i professionisti, scopri i negozi di skate e crea i tuoi spot in questa città completamente reattiva!

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Console e PC) [email protected]

Disponibile al day one con il Game Pass: Umurangi Generation è un sandbox fotografico in prima persona ambientato nella città retrò del futuro di Tauranga, Aotearoa, durante una crisi imminente. Nei panni di un corriere del Tauranga Express, si viaggia per Tauranga scattando foto e documentando il mondo e la sua realtà attraverso gli obiettivi della propria fotocamera.

In arrivo

Farming Simulator 22 (Cloud, Console e PC) – 19 maggio

Farming Simulator 22 porta con sé una moltitudine di nuove caratteristiche di gioco e offre più contenuti e libertà al giocatore che mai, tra cui nuove funzioni di lavorazione del terreno come la pacciamatura o la raccolta delle pietre, una modalità di costruzione migliorata con l’aggiunta di serre e alveari, nonché un nuovo creatore di personaggi per dare vita al proprio agricoltore individuale.

Vampire Survivors (PC) [email protected] – 19 maggio

Entra subito nel vivo dell’azione, abbatti migliaia di creature notturne e sopravvivi fino all’alba! Il mondo gotico-horror di Vampire Survivors ti scaglierà contro orde implacabili di mostri: fai le scelte giuste o affidati alle tue abilità e alle tue armi preferite per ribaltare le sorti del gioco e colpire rapidamente i tuoi nemici.

Floppy Knights (Cloud, Console e PC) [email protected] – 24 maggio

Disponibile al day one con il Game Pass: Floppy Knights è una rivisitazione di due generi familiari: la tattica fusa con la strategia dei giochi di carte. Unisciti a Phoebe e Carlton, una giovane e brillante inventrice e il suo amico braccio robotico, e affronta battaglie a turni. Costruite il mazzo perfetto, eseguite combo di carte senza soluzione di continuità e portate i vostri Floppy Knights alla vittoria!

Hardspace: Shipbreaker (PC) [email protected] – 24 maggio

Disponibile al day one con il PC Game Pass: Equipaggiato con una tecnologia di recupero all’avanguardia, scolpisci e affetta a piacimento una serie di astronavi abbandonate a gravità zero per recuperare materiali preziosi. Fate attenzione ai vostri attrezzi: non volete innescare una reazione a catena esplosiva che potrebbe essere mortale, o peggio, costosa! Potenziate il vostro equipaggiamento per accettare contratti più redditizi e pagare il vostro debito con la LYNX Corporation attraverso una campagna avvincente, rilassatevi nel gioco libero o gareggiate in sfide a tempo.

Sniper Elite 5 (console e PC) [email protected] – 26 maggio

Disponibile al day one con Game Pass: La pluripremiata serie ritorna con un cecchinaggio senza precedenti, combattimenti tattici in terza persona e una kill cam migliorata. Combattete attraverso le mappe più coinvolgenti di sempre, con molti luoghi del mondo reale ripresi con dettagli mozzafiato e un sistema di attraversamento migliorato che vi permette di esplorarne un numero maggiore rispetto al passato.

Cricket 22 (PC) [email protected] – 27 maggio

Scendi in campo per il gioco di cricket più completo di sempre con PC Game Pass! Con un maggior numero di licenze, una modalità carriera narrativa e una grafica in 4K, Cricket 22 è una vera esperienza sportiva di nuova generazione. Le nuovissime opzioni di controllo rendono il gioco più accessibile ai giocatori di tutti i livelli, mentre l’autentica ricreazione di ogni aspetto di questo sport da parte di Big Ant Studios offre agli appassionati centinaia di ore di azione di cricket iper-realistica. Guidate la vostra squadra alla gloria, a modo vostro!

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console e PC) – 27 maggio

Disponibile il primo giorno con il Game Pass: Pac-Man Museum+ contiene 14 giochi leggendari della serie! I giocatori possono divertirsi con l’iconico classico arcade originale insieme a una varietà di altri stili di gioco di oltre 40 anni di storia di Pac-Man! Include anche classifiche online e la possibilità di personalizzare la propria sala giochi virtuale! Inoltre, i membri Ultimate possono giocare con il cloud gaming e i controlli touch fin dal primo giorno, senza bisogno di controller!

Questi invece i giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass il 31 maggio:

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console e PC)

Knockout City (Console and PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console e PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console e PC)

Yes Your Grace (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine dei giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass.