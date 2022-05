Techland lavora su un nuovo titolo AAA e cerca personale

Dopo il successo di Dying Light e il grande successo iniziale di vendite per Dying Light 2 Stay Human, Techland sta raccogliendo nuove forze per potenziare tutti i team dell’azienda. In particolare quello responsabile dell’RPG d’Azione Open World AAA dall’ambientazione fantasy non ancora annunciato. Nonostante il grande lancio di DL2SH di quest’anno e la sua intensa produzione lo scorso anno, Techland non ha interrotto lo sviluppo del suo prossimo gioco, e ora è il arrivato il momento che il suo team cresca di numero in modo significativo.

“Siamo molto contenti di ciò che abbiamo realizzato finora con il franchise di Dying Light. Peraltro il nostro viaggio con Dying Light 2 Stay Human è soltanto all’inizio, dal momento che intendiamo supportare questo gioco per almeno 5 anni, fornendo un supporto dalla portata simile, se non superiore, a quello dato alla community dopo il lancio del gioco precedente. Allo stesso tempo, la nostra ambizione è quella di introdurre una nuovissima IP, che sia molto diversa da quanto abbiamo fatto negli ultimi anni. Vogliamo creare un’esperienza pienamente next-gen. Una nuova epopea fantasy ambientata in un vasto open world, alimentata dalle capacità e dall’esperienza che abbiamo acquisito come squadra nel corso degli anni e ricca di nuove idee, passione e creatività. Anche se al momento non possiamo rivelare maggiori dettagli su questo progetto, siamo tutti molto coinvolti e non vediamo l’ora di mostrarlo ai giocatori, quando arriverà il momento giusto”. – ha dichiarato Paweł Marchewka, CEO di Techland.

Tutte le posizioni lavorative aperte per il nuovo, inedito RPG d’Azione Open World AAA di Techland e per i team di Dying Light 2 Stay Human sono disponibili qui!

Il team responsabile della nuova IP di Techland vanta di talenti davvero notevoli, del calibro di:

Karolina Stachyra – Narrative Director che in precedenza ha lavorato con CD Projekt Red su The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt e i suoi DLC

Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, questo team è stato rinforzato grazie a:

Bartosz Ochman – Open World Director che in precedenza ha lavorato su Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt

Anche gli altri team ora potranno avvalersi del supporto di: