Dying Light 2 Stay Human: Techland vorebbe un personaggio più forte per il sequel

Il lead game designer di Dying Light 2 Stay Human, Tymon Smektała, ha dichiarato che vorrebbe che l’eventuale sequel del gioco avesse un protagonista più potente fin dall’inizio. In un’intervista rilasciata a Video Games Chronicle per parlare del primo DLC di Dying Light 2 Stay Human, che è stato posticipato a settembre, Smektała ha dichiarato che vorrebbe dare al protagonista di Dying Light 3 più abilità fin dall’inizio.

Ecco cosa ha dichiarato Smektała nell’intervista:

Una cosa è che se stiamo realizzando Dying Light 3, vorrei che il personaggio principale iniziasse con abilità e capacità iniziali più grandi e migliori. In [Dying Light 2] abbiamo usato fondamentalmente lo stesso approccio che abbiamo usato nel primo gioco, dove il giocatore partiva abbastanza debole per poi svilupparsi ulteriormente.

Per fare un paragone, il protagonista dell’originale Dying Light inizia in modo piuttosto debole, con poche abilità di combattimento o di movimento. Dying Light 2 Stay Human, invece, introduce un personaggio più esperto, ma diverse abilità vengono perse nel corso del segmento iniziale del gioco, portando ancora una volta a un personaggio più debole. A quanto pare, col senno di poi, Smektała avrebbe voluto introdurre un protagonista più forte per dare il via a Dying Light 2 Stay Human.

Abbiamo fatto qualcosa di molto diverso nel secondo e in realtà questo è qualcosa che vorrei aver corretto quando guardo Dying Light 2 dalla prospettiva di tre mesi dopo l’uscita. Quindi penso che nel terzo gioco, se accadrà, il personaggio inizierà con più poteri, più abilità, più capacità come set di abilità di base.

Originariamente previsto per l’uscita a giugno, il primo DLC sulla storia è stato posticipato a settembre. Lo sviluppatore Techland ha dichiarato che il contenuto scaricabile ha bisogno di più tempo e ha citato il desiderio di essere “onesto e trasparente con i fan”. A giugno, tuttavia, è previsto un aggiornamento per Dying Light 2, con l’aggiunta della modalità Foto e di nuove missioni, taglie e il sistema di agenti e gradi. Il futuro DLC per il titolo non ha ancora una data di uscita.