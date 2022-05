Gloomhaven: Jaws of The Lion arriva anche in digitale

Da oggi 17 maggio il DLC Jaws of the Lion di Gloomhaven arriva anche nella versione digitale del gioco da tavolo GDR tattico edito di Isaac Childres. Per l’occasione il publisher Asmodee Digital e gli sviluppatori di Flaming Fowl Studios hanno fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche di Gloomhaven Jaws of The Lion tramite la pagina Steam:

Il DLC Jaws of the Lion è l’adattamento digitale dell’omonimo gioco da tavolo e l’espansione del pluripremiato GDR tattico Gloomhaven. Recluta 4 mercenari esclusivi ed esplora un nuovo lato del mondo di Gloomhaven tramite una storia avvincente piena di nuovi nemici e nuovi boss.

Ora è possibile accedere a questo DLC dalla campana di Gloomhaven, sbloccando le missioni di Jaws of the Lion dopo il secondo scenario di Gloomhaven.

In alternativa, puoi giocare con i nuovi mercenari e i nuovi oggetti nelle campagne Guildmaster e Storia. Jaws of the Lion può essere giocato in solitaria o in modalità cooperativa con un massimo di quattro giocatori.

Una nuova minaccia incombe su Gloomhaven. Cultisti e Vermling si aggirano nel sottosuolo della città, le persone spariscono notte dopo notte e si stanno diffondendo minacciose dicerie. Alcuni parlano di ululati ultraterreni, strane voci e sangue ovunque. È arrivato il momento che un gruppo di mercenari si occupi del problema… in cambio del giusto compenso, s’intende.

Guiderai la fedele Red Guard, la temibile Hatchet, l’esplosivo Demolitionist o il misterioso Voidwarden. Ogni personaggio ha un mazzo di carte abilità unico, con i propri punti di forza e un mazzo danni personale. Che tu possa sempre colpire il tuo nemico ma preparati anche ad affrontare la sconfitta.

Contenuto:

25 nuovi scenari collegati da una narrativa tetra che si svolge nel sottosuolo di Gloomhaven.

collegati da una narrativa tetra che si svolge nel sottosuolo di Gloomhaven. 4 mercenari unici con stili di gioco incredibilmente diversi.

con stili di gioco incredibilmente diversi. 10 nuovi nemici e boss , dagli Zeloti ai Demoni del caos. Metti alla prova la tua capacità contro le loro lame e le loro fauci.

, dagli Zeloti ai Demoni del caos. Metti alla prova la tua capacità contro le loro lame e le loro fauci. 22 eventi di Città ricchi di scelte ostiche.

ricchi di scelte ostiche. 10 oggetti nuovi per il mercato ottenibili da forzieri e dagli scenari.

per il mercato ottenibili da forzieri e dagli scenari. 24 carte Obiettivo della Battaglia per tradire i tuoi compagni di gioco in maniera completamente nuova.

Per accedere ai contenuti multigiocatore di Jaws of the Lion, ogni giocatore deve possedere il DLC.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio. Ricordiamo infine che Asmodee Digital ha recentemente annunciato che pubblicherà Dark Envoy.