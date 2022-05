Chivalry 2: annunciata la data su Steam e nuovo update

Disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox SeriesX|S e PC, tramite Epic Games Store dallo scorso anno, Chivalry 2 ha ora una data anche per Steam. Lo slasher a tema medievale, sviluppato da Torn Banner Studios e pubblicato da Tripwire Interactive arriverà infatti sulla piattaforma Valve il 12 giugno, con l’aggiornamento Tenosian Invasion, che aggiunge nuove mappe, una nuova fazione e il combattimento a cavallo. Questo aggiornamento arriverà su tutte le piattaforme in cui è disponibile il gioco. Per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, pubblicato da PC Gamer.

Questa la descrizione del gioco, proprio tramite la pagina Steam:

Chivalry 2 è uno slasher multigiocatore in prima persona ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori potranno vivere i momenti più iconici di quest’era, dagli scontri con le spade alle piogge di frecce infuocate, passando per gli assedi dei castelli e tanto altro ancora.

Scendi sul campo di battaglia grazie al cross-play tra tutte le piattaforme!

Buttati a capofitto in battaglie mozzafiato da 64 giocatori ispirate ad epici film d’azione medievali

Vivi l’esperienza di conflitti su larga scala ambientati nel medioevo, con tornei e assedi dei castelli

Scegli il tuo stile di gioco tra 4 classi e 12 sottoclassi diverse, ognuna con le sue armi e abilità uniche

e tanto altro!

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di Chivalry 2 su Steam e l’aggiornamento Tenosian Invasion.