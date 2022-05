Legends of Runeterra: Illaoi si aggiunge al gioco

Con il reveal di Jhin di qualche giorno fa, adesso è arrivato il momento di presentare altri campioni su Legends of Runeterra, il gioco di carte ambientato nel mondo di League of Legends di Riot Games. Questa volta, ci spostiamo a Bilgewater, in cui vediamo l’arrivo di Illaoi, la Sacerdotessa del Kraken, nonché una delle due protagoniste del titolo di The Ruined King: A League of Legends’s Story. Illaoi in questione è un campione di costo 4 con 1/6 di statistiche, e il suo arrivo nel gioco porta una nuova parola chiave: Generazione. Evolvendosi, diventa una 2/7 con un effetto ancora più forte legato ai tentacoli della dea.

“Evoca un Tentacolo 1/1 o, se ne hai già uno, forniscigli +1/+1 per ogni Generazione”

Si tratta di un potere adatto a partite abbastanza lunghe, cosicché il giocatore con Illaoi potrà impegnarsi a creare un esercito in grado di sopraffare gli avversari, ma bisognerà vedere come se la gestirà in PvP. Inolte, viene aggiunto un nuovo Potere delle Stelle legato al campione: Profetessa di un’antica divinità.

“Quando gli alleati attaccano, genera 1”.

Infine, abbiamo una prima occhiata ad una reliquia esclusiva: la Fogliombra di Boscoverde, la quale dice:

“Conferisci Elusione al mio alleato supportato”.

Questo è tutto da parte di Legends of Runeterra; vedremo quanti annunci daranno prima del rilascio della nuova espansione il 25 maggio.