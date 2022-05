League of Legends: appare un teaser di un altro mondo

Il Vuoto sta per arrivare più agguerrito che mai su League of Legends, e l’ultimo teaser rilasciato qualche ora fa ne è la prova confutabile. Abbiamo già visto che ci sarebbe stato un campione legato al mondo alieno creato da Riot Games per il moba, e finalmente abbiamo qualcosa di più tangibile che semplici speculazioni.

Il teaser in questione si può vedere in due prospettive: quella in cui Malzahar è il soggetto nel primo, e Vel’Koz nel secondo. Chiaramente, sono entrambi legati al Vuoto, poiché Malzahar è un profeta che ha visto gli orrori affascinanti della dimensione contorta, e Vel’Koz è uno dei primi esseri ad essere stato generato nel mondo fisico, e pertanto detiene un intelletto estremamente più alto rispetto ai propri cugini.

L’Imperatrice del Vuoto si manifesta a Malzahar, dicendo che finalmente è arrivata su Runeterra, e che ora potrà assistere alla ricompensa finale: la fine di ogni cosa. Notare come negli ultimi frame abbiamo il Disco Solare di Shurima corrotto da tentacoli viola e una sagoma femminile si rivela la natura dell’essere parlante.

Per quanto riguarda Vel’Koz, sembra che il messaggio sia abbastanza chiaro: i Guardiani che venera in realtà sono fasulli, e solo con lei raggiungerà la completa conoscenza del creato. Per essere in grado di comunicare telepaticamente con campioni così forti nella lore, l’Imperatrice del Vuoto si prospetta una bella gatta da pelare.

Rimanete sintonizzati, poiché venerdì verrà rivelato di più su questa misteriosa creatura, nonché il campione numero 160 di League of Legends.