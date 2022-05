Ubisoft illustra la line up su cui punterà in futuro

In un comunicato stampa dedicato ai risultati finanziari per l’anno fiscale 2021-22, Ubisoft ha condiviso alcune informazioni legati ai titoli in arrivo in futuro e che andranno a comporre parte della line up prevista su console e PC. Di seguito l’estratto del comunicato.

Avatar

Avatar Frontiers of Pandora sfrutterà la potenza del nostro motore Snowdrop per offrire una splendida resa del mondo di Pandora e un’esperienza fedele all’incredibile universo creato da James Cameron.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope si baserà sul successo di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ampliando al contempo la portata del gioco e sfruttando la partnership a lungo termine con Nintendo e la massiccia base installata di Switch, che ora si avvicina ai 100 milioni di hardware.

Skull & Bones

A marzo abbiamo dato il via al programma Skull & Bones Insider e non vediamo l’ora che un pubblico più vasto metta le mani su questo gioco che offre una fantasia piratesca unica, una splendida ambientazione nell’Oceano Indiano e una profonda esperienza social e multigiocatore.

Free-to-Play

Per quanto riguarda i Free-to-Play, continuiamo a progredire nelle diverse fasi di sviluppo e test. Roller Champions è entrato il fase Gold e sarà rilasciato nel corso di questo trimestre. A seguire arriveranno XDefiant, The Division Heartland, Rainbow Six Mobile e The Division Mobile. Alcuni di questi giochi sono nelle fasi finali di test e sviluppo e saranno rilasciati nel corso dell’anno fiscale 2023.

Per quanto riguarda Ghost Recon Frontline, abbiamo preso in considerazione il feedback dei giocatori durante la fase di test che si è svolta all’inizio dell’anno e il team si è impegnato a dedicare il tempo necessario per creare un’esperienza che i fan del franchise di Ghost Recon ameranno. Nel complesso, la nostra line-up dei prodotti Free-to-Play è promettente e, pur avendo fissato aspettative complessivamente corrette, ci aspettiamo che saranno di grande spinta per la line-up e per la crescita del Player Retention Index dell’anno fiscale 2023.

Prima di lasciarvi, vi condividiamo il commento di Ubisoft circa l’anno fiscale appena concluso:

Assassin’s Creed

I ricavi netti di Assassin’s Creed sono quasi raddoppiati rispetto al FY20, l’anno precedente privo di uscite, grazie a una performance stellare di Assassin’s Creed Valhalla, alimentata da un forte programma post-lancio, che ha continuato a registrare una crescita anno su anno dei giocatori attivi unici. Valhalla ha rafforzato la sua posizione di secondo gioco generatore di profitti nella storia di Ubisoft. Da notare la notevole performance degli altri giochi di Assassin’s Creed, in particolare Odyssey.

Far Cry

Far Cry ha avuto il suo anno migliore di sempre, grazie a una performance molto solida del catalogo precedente e, naturalmente, all’uscita di Far Cry 6, che i giocatori hanno apprezzato molto, con un forte piano post-lancio. notare che il primo weekend gratuito di Far Cry 6 ha portato al franchise il record di 1 milione di nuovi giocatori. Nel complesso, il gioco ha registrato una crescita molto forte in termini di tempo di gioco e di PRI per giocatore rispetto a Far Cry 5.

Rainbow Six

Rainbow Six ha registrato una crescita del fatturato netto grazie all’espansione del marchio con l’uscita di Rainbow Six Extraction. La Stagione 1 di Rainbow Six Siege Anno 7 ha ricevuto un’accoglienza molto positiva grazie all’introduzione di contenuti significativi, tra cui un nuovo operatore, una nuova modalità di gioco permanente, Team Deathmatch, per facilitare l’onboarding, e la prima nuova mappa in 3 anni. La settimana di uscita della Season 1 è stata la quinta miglior settimana di sempre per fatturato netto. . In generale, l’acquisizione di giocatori da parte di RB6S è cresciuta notevolmente nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. Il team ha in programma molti contenuti interessanti per tutto l’anno.

Back-catalog

Per quanto riguarda il catalogo di giochi Ubisoft, Brawlhalla e For Honor hanno continuato ad avere un trend molto forte e hanno registrato una crescita sia degli utenti attivi unici che del fatturato, mentre Mario + Rabbids Kingdom Battle si è confermato un titolo evergreen.