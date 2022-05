Arma Reforger annunciato per Xbox Series e PC, Arma 4 in sviluppo

Bohemia Interactive ha annunciato Arma Reforger, uno sparatutto in prima persona multiplayer open world ambientato durante la Guerra Fredda e trampolino di lancio per Arma 4 , attualmente in fase di sviluppo. Arma Reforger è disponibile in Early Access per Xbox Series e PC tramite Steam per € 29,99.

Come puntata a sé stante, Reforger funge da piattaforma per consentire ai giocatori di godere delle nuove funzionalità del motore Enfusion, oltre a fornire un prezioso feedback per lo sviluppo in corso del quarto capitolo della serie. Bohemia Interactive spera anche che Reforger rafforzi la comunità di modder di Arma con una nuova suite di strumenti Enfusion integrati e interni. Di seguito una panoramica del gioco:

Ritornate a Everon, il microstato guidato dalla guerra dal gioco di successo che ha dato il via a tutto. Reforger è il primo passo verso Arma 4 e una piattaforma versatile, creativa e completamente modificabile per il futuro, che offre un assaggio delle cose a venire.

Caratteristiche

Everon: ritornate a Everon, un’isola dell’Atlantico centrale nell’arcipelago di Malden. Rivisitate i luoghi familiari dell’operazione Flashpoint e goditi la bellezza naturale di un enorme mondo aperto.

ritornate a Everon, un’isola dell’Atlantico centrale nell’arcipelago di Malden. Rivisitate i luoghi familiari dell’operazione e goditi la bellezza naturale di un enorme mondo aperto. Multipiattaforma : Distribuito su Xbox e PC per la prima volta nella serie, il contenuto modificato di Arma Reforger è ora disponibile per tutti.

: Distribuito su Xbox e PC per la prima volta nella serie, il contenuto modificato di Arma Reforger è ora disponibile per tutti. Multigiocatore : guidate gli eventi per gli amici dietro la nebbia della guerra come Game Master nell’editor di scenari in tempo reale di Reforger o fate squadra e sfidate gli altri su un’isola tentacolare in Conflitto.

: guidate gli eventi per gli amici dietro la nebbia della guerra come Game Master nell’editor di scenari in tempo reale di Reforger o fate squadra e sfidate gli altri su un’isola tentacolare in Conflitto. Game Master : controllate gli eventi, crea missioni uniche e guida i giocatori verso la vittoria oppure affronta le sfide escogitate da creatori onnipotenti e fatevi strada attraverso una sandbox reattiva dove tutto può succedere.

Arma Reforger è disponibile in Early Access per Xbox Series e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.