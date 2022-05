Hooked On You: il dating sim di Dead By Daylight

La maggior parte di Dead by Daylight è trascorsa scappando dai cattivi dei film horror, ma Hooked On You, una visual novel a sorpresa, vedrà presto i giocatori correre verso personaggi familiari come Il Cacciatore… per una storia d’amore.

In un recente evento per l’anniversario, Behavior Interactive ha annunciato un nuovo dating sim che appare già abbstanza particolare dato il suo contesto. Sviluppato da Psyop, i creatori di I Love You, Colonel Sanders!, conterrà “romanticismo, riferimenti bollenti e… serial killer a torso nudo”.

Le star di Hooked On You saranno quattro familiari assassini di Dead By Daylight che abitano in una terra chiamata “l’isola dell’assassino”: La Cacciatrice, Lo Spirito, Il Cacciatore e Lo Spettro.

Hooked on You porta i giocatori sull’isola dell’assassino. I loro compagni: quattro assassini sexy che, sotto il loro aspetto omicida, vogliono solo un po’ di romanticismo. I fan si fanno strada nei cuori della Cacciatrice, dello Spirito, del Cacciatore e dello Spettro, scoprendo oscuri colpi di scena lungo la strada. Troveranno il vero amore, stringeranno amicizie o verranno uccisi a colpi di arma da fuoco? Solo loro possono decidere. Man mano che il mistero si svela, è loro compito dare un senso a tutto. Cosa li ha portati qui? Da dove vengono questi assassini? Perché mostrano così tanto interesse? E, soprattutto, se solo uno dovesse essere scelto per amore… chi sarebbe?

Ulteriori informazioni su questo titolo alquanto peculiari possono essere trovate sul sito del gioco, che dovrebbe uscire quest’estate su Steam.

Oltre al suo nuovo simulatore di appuntamenti, Behavior Interactive ha anche annunciato un altro crossover con Resident Evil intitolato “Project W”; un nuovo capitolo originale intitolato “Roots of Dread”; una collaborazione Attack on Titan e un importante aggiornamento per il suo gioco mobile.

Ora che ha sette anni, Dead by Daylight è cresciuto fino a includere circa 31 sopravvissuti e 28 assassini, collaborando con franchise famosi come Hellraiser, Ringu e Stranger Things .