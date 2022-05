Detroit Become Human: pubblicata l’edizione limitata della colonna sonora

Quantic Dream è orgogliosa di lanciare Detroit: Become Human Original Soundtrack Volume 2, con gli iconici temi musicali di Connor, Kara e Markus e brani di artisti locali che hanno contribuito a rendere la città di Detroit il quarto personaggio del gioco. Questa edizione esclusiva e limitata di Detroit: Become Human Original Soundtrack Volume 2 è disponibile nello store online ufficiale di Quantic Dream qui.

Sarà possibile rivivere alcuni dei momenti più avvincenti ed emozionanti del pluripremiato Detroit: Become Human che verrà presentato in una confezione con due dischi disponibile al prezzo di vendita consigliato di 44,99 euro. Questo vinile è la seconda edizione prodotta dallo studio dopo la prima edizione limitata lanciata nel settembre 2020.

Il gioco mette il destino dell’umanità e degli androidi nelle mani dei giocatori. In un futuro prossimo in cui le macchine sono diventate più intelligenti degli esseri umani, ogni scelta influenzerà l’esito della storia, grazie a una delle narrazioni interattive più elaborate mai scritte. Detroit: Become Human si è affermato come un successo di critica e finanziario, superando recentemente i 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Detroit, 2038. La tecnologia si è evoluta a tal punto che gli androidi umanoidi sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come persone, ma sono solo macchine al servizio degli esseri umani. Controllate tre diversi androidi e osservate coi loro occhi un mondo a un passo dal caos… forse, il nostro stesso futuro. Saranno le vostre decisioni ad alterare il corso degli eventi e a governare la storia attraverso le complesse ramificazioni della trama. Affronterete dilemmi morali e stabilirai chi vive e chi muore. Con migliaia di scelte e decine di finali possibili, come influenzerete sul futuro di Detroit e il destino dell’umanità?

Detroit: Become Human è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PC tramite Steam.