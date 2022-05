Monster Hunter Rise vende 9 milioni di copie, World Iceborne 18 milioni

In vista della sua massiccia espansione Sunbreak , Monster Hunter Rise ha venduto nove milioni di unità al 31 marzo 2022. Questo secondo l‘elenco aggiornato dei titoli platino di Capcom che tiene traccia di tutti i giochi che hanno superato il milione di unità vendute. Capcom ha recentemente rivelato molti nuovi dettagli nel suo ultimo live. Sono stati inoltre rilasciati video sulle nuove abilità.

Monster Hunter World, è ancora il titolo Capcom più venduto di tutti i tempi con 18 milioni di unità vendute (che non include le spedizioni di Iceborne Master Edition). Da dicembre 2021 sono state vendute altre 200.000 unità. La sua espansione Iceborne ha venduto finora 9,2 milioni di unità con 400.000 unità aggiuntive vendute dallo scorso dicembre. Di seguito una panoramica dei due titoli:

Monster Hunter Rise fornirà ai giocatori un set inventivo di nuovi strumenti per rintracciare e sconfiggere mostri minacciosi. Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Iceborne: Storia

Uno stormo di Legiana fugge in volo dalla Foresta antica. Insospettiti dal loro strano comportamento, i membri della commissione decidono di seguirli e attraversano l’oceano sull’aeronave della Terza flotta. Dopo un viaggio sul mare in burrasca, si trovano di fronte un nuovo continente ricoperto di neve e ghiaccio. La commissione di ricerca si avventura in una nuova area dal clima glaciale, le Distese brinose. Si tratta di un’area del tutto inesplorata, e la priorità della commissione sarà scoprire nuovi mostri e fauna endemica che la popolano.

Monster Hunter Rise è disponibile su Nintendo Switch e su PC. Iceborne, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e per PC tramite Steam.