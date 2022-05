Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato il DLC con Dyspo in arrivo quest’estate

Dyspo si unisce a Dragon Ball Xenoverse 2 come nuovo personaggio DLC, ha confermato Bandai Namco. Sarà disponibile questa estate. Dyspo, che fa parte degli eroici Pride Troopers dell’Universo 11, enfatizza la velocità. Gli attacchi disponibili includono Justice Kick, Justice Blade e Circle Flash. Il mese scorso, è stato presentato il DLC di Goku Ultra Istinto come nuovo personaggio e sarà reso disponibile durante l’estate. Di seguito una panoramica di Dyspo:

Dal momento che si unirà al gioco come personaggio giocabile, tutta quella velocità è tua da sfruttare. Riducete la distanza tra voi e i vostri nemici in un batter d’occhio e scatenate la vasta gamma di attacchi di Dyspo prima che sappiano cosa li ha colpiti. La sua abilità Awoken “Modalità supersonica” aumenta ulteriormente la sua velocità di movimento e potenzia alcuni attacchi a costo di prosciugare costantemente Ki, quindi sapere quando e dove usarlo sarà la chiave per la vittoria con questo personaggio.