Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: disponibile la patch 1.04

Un nuovo aggiornamento, versione 1.04, è disponibile per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, di Square Enix, e offre alcune correzioni e funzionalità aggiuntive. Potete trovare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Per i giocatori Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, l’aggiornamento regola gli algoritmi di anti-aliasing al fine di ridurre le frastagliature. Queste stesse modifiche arriveranno più avanti nella versione Xbox One.

Tutte le piattaforme hanno accesso alla nuova missione secondaria Battle Simulator. Altre caratteristiche degne di nota includono l’opzione per nascondere gli effetti degli alleati nel caso i personaggi diventino troppo difficili da gestire. È stata aggiunta anche una nuova opzione chiamata Conferma ottimizzazione attrezzatura alle Impostazioni di sistema. Dopo averla selezionata apparirà sarà possibile anche scegliere di ottimizzare l’equipaggiamento per il Solo set di battaglia alleati, rimuovendo un po’ di micro gestione. Di seguito una panoramica della patch:

Aggiornamento 1.04 Modifiche

Gli algoritmi di anti-aliasing sono stati adattati per mitigare il verificarsi di frastagliature.

La missione secondaria Battle Simulator è stata aggiunta. Questa missione secondaria può essere utilizzata per provare lavori, attrezzature e abilità che hai ottenuto.

Conferma ottimizzazione attrezzatura è stata aggiunta alle Impostazioni di sistema. Questa impostazione può essere utilizzata per abilitare una schermata di conferma prima di implementare il set determinato da Optimize Equipment.

Solo set di battaglia alleati è stata aggiunta a Ottimizza equipaggiamento nelle Impostazioni di sistema.

Aggiunta una funzione per regolare la visualizzazione degli effetti alleati alle Impostazioni di sistema. Questa impostazione può essere utilizzata per nascondere alcuni effetti visivi degli alleati.

Di seguito una panoramica di Stranger of Paradise: