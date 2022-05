Outward Definitive Edition: disponibile ora per PC e console next-gen

Outward Definitive Edition , una versione migliorata dell’action RPG di NineDots, è ora disponibile per PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S e PlayStation 5. Dotato di numerosi miglioramenti per il gioco base, incorpora anche profondamente aspetti dei DLC The Soroboreans e The Three Brothers . Dai un’occhiata al trailer di lancio di seguito che presenta ” Outward: The Adventurer’s Tale “, scritto e interpretato da Clamavi De Profundis.

La storia vede il giocatore avventurarsi nel mondo di Aurai, aiutare le persone e lasciare il segno. Tuttavia, è abbastanza spietato e ci sono molti scenari in cui potresti finire oppresso, imprigionato o peggio. La Definitive Edition presenta nuovi scenari di sconfitta, nuove malattie da sopportare e nuovi incontri nei suoi dungeon.

Coloro che sono interessati alla cooperativa possono usufruire di miglioramenti come l’accessibilità della tua scorta nel mondo di un altro giocatore.

Se possiedi il gioco e il DLC The Three Brothers su PC, puoi ricevere Outward Definitive Edition gratuitamente.