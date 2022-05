Overwatch 2: annunciato un nuovo evento

Il team di sviluppo Blizzard, dopo la chiusura della beta PvP di Overwatch 2, ha annunciato un evento per il prossimo 16 giugno, aggiungendo che nei prossimi giorni saranno svelati tutti i dettagli al riguardo e anche su cosa ” avverrà dopo”. Il portavoce della notizia è stato Aaron Keller, direttore del gioco, ecco la sua dichiarazione:

È stato così emozionante vedere la nostra community giocare al nostro gioco. L’entusiasmo per questo titolo e questo universo significa così tanto per noi, e lo farà per sempre. Overwatch come mondo, come universo, è qualcosa di profondamente personale per il team; qualcosa in cui riversiamo il nostro tempo, le nostre energie creative e la nostra passione. Può essere spaventoso mostrare al mondo una cosa che per te è così intima e persona e a cui ha dedicato tanta passione e tempo. Soprattutto quando sai che non è finita e chiedi le critiche genuine e valide alle persone su ciò che hai fatto.Ma il motivo per cui lo facciamo è importante: creare un gioco migliore, e sono i nostri giocatori e la nostra community a renderlo possibile. Test come questo sono una parte vitale del processo di miglioramento di Overwatch . Non vediamo l’ora di prendere tutto ciò che abbiamo imparato dalla beta e applicarlo al gioco, e saremo entusiasti poi di mostrarvelo”.