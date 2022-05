PlayStation: Serrano’ svela le date dei futuri eventi

Sembra che PlayStation ci stia tenendo nascoste alcune novità che altre persone invece sono riuscite a scovare. Roberto Serrano’, infatti, nonché noto insider e pezzo grosso dell’industria del gaming in generale, ha svelato quelle che potrebbero essere le date dei due prossimi appuntamenti estivi targati PlayStation. Se tutto ciò dovesse essere vero e assolutamente certo, allora Sony avrebbe in programma due eventi, rispettivamente a giugno e a settembre.

Nello specifico, si parla di uno State of Play in programma per il due giugno mentre il PlayStation Showcase dovrebbe tenersi l’8 settembre. Gli orari non sono effettivamente specificati e dichiarati; infatti, lo stesso Serrano’ appnta che le date potrebbero essere soggette a modifiche, pertanto al momento non ci sono altri dettagli da condividere, anche se qualcosa bolle in pentola sicuramente per la casa giapponese.

Si tratta di date certamente in linea con i rumor più recenti che vorrebbero un PlayStation State of Play in onda entro la prima metà di giugno, anche un PlayStation Showcase a settembre è assolutamente verosimile dato che già negli scorsi anni Sony ha utilizzato questi periodi dell’anno per svelare le novità in arrivo su PS4 e PS5. Non ci resterà attendere e vedere che cosa verrà presentato le prossime settimane e mesi a venire.