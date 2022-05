Minecraft: Angry Birds arriva nel gioco

Vi siete mai chiesti quando sarebbe arrivata una collaborazione con titoli inusuali su Minecraft? Ebbene non dovrete attendere oltre, poiché la vostra richiesta è stata esaudita esattamente oggi. In un post sulla pagina twitter del gioco sviluppato da Mojang, Minecraft accoglie il franchise di Angry Birds nelle proprie fila in un evento ricordante gli avvenimenti del gioco. Nei panni di Red, il vostro compito sarà recuperare le uova degli uccelli e distruggere i maiali rinchiusi nelle loro fortificazioni, e man mano che proseguirete sbloccherete diversi uccelli tipici del franchise di Oreville Studios e Rovio Entertainment. Il tweet in questione fa anche vedere un trailer per l’evento che vi lasceremo a fondo pagina da vedere. Nel video, il character design dei personaggi è molto accurato, pertanto ci sono buone speranze che sarà un evento con i fiocchi. Per poter acquistare il DLC, dovrete spendere ben 1340 Minecoins, ma se non potrete in alcun modo riscattare i contenuti del DLC (e per estensione non volete pagare), ci sarà sempre la felpa di Red disponibile come skin gratuita per tutti i giocatori nel guardaroba personale. Con il DLC di Sonic arrivato l’anno scorso, è bello vedere altri franchise di nota arrivare in Minecraft; vedremo cosa ci riserverà il futuro.

