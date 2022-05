The Legend of Heroes Trails from Zero: nuovo trailer

The Legend of Heroes Trails from Zero arriverà verso fine anno anche nel resto del mondo, dopo quasi dieci di attesa nell’Occidente, e adesso è uscito un nuovo trailer da parte degli sviluppatori di Nihon Falcom in collaborazione con NIS America, l’azienda di localizzazione che li ha aiutati nel progetto di traduzione. In totale, vengono mostrate le solite premesse del titolo, e inseriti i character trailer di ciascun protagonista. In totale, abbiamo:

Lloyd Bannings : un poliziotto principiante, Lloyd è l’essenza del gioco, e pertanto sarà il più diretto e semplice dei personaggi da utilizzare.

Elie MacDowell : una principessa politica il cui obiettivo sarà quello di migliorare le cose e riportare alla normalità la città di Crossbell in seguito alla corruzione.

Tio Plato : la tecnologica del gruppo, nonché la più strana ed esperta nella magia di protezione di squadra. Ricopre per la maggior parte dei casi il ruolo di supporto.

Randy Orlando: un play boy nato e combattente veterano, Randy si specializza nel dare e dispensare botte da orbi principalmente con attacchi fisici.

Insieme, questi quattro formano la S.S.S, ovvero la Special support Section della città, e saranno i personaggi protagonisti di The Legend of Heroes Trails from Zero in uscita a settembre 2022 in Occidente.