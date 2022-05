Call of Duty Warzone 2 potrebbe essere molto simile alla modalità Blackout di Black Ops 4

Infinity Ward ha molto da fare in questo momento. Lo studio è attualmente al lavoro su Call of Duty: Modern Warfare 2, che uscirà nel corso dell’anno e sarà presumibilmente svelato a giugno. Allo stesso tempo, però, lo studio sta lavorando anche al seguito di Call of Duty: Warzone, sul quale potrebbero emergere nuovi dettagli grazie a una recente fuga di notizie.

Riportato per la prima volta in un video da NerosCinema e poi confermato su Twitter dal noto insider Tom Henderson, sembra che Call of Duty: Warzone 2, o come si chiamerà alla fine, sarà molto diverso dal suo predecessore. A quanto pare, il gioco sarà più simile alla modalità battle royale Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 che all’originale Warzone, e Henderson ha anche affermato su Twitter: “La nuova mappa di Warzone 2 assomiglia più a Blackout che a Warzone in termini di layout”.

La nuova mappa, stando a quanto trapelato, conterrà molti luoghi della serie, uno dei quali è Highrise dell’originale Call of Duty: Modern Warfare 2. Il video sostiene, tuttavia, che anche Verdansk di Warzone tornerà alla fine.

Anche altre meccaniche del gioco saranno simili a quelle di Blackout. Ad esempio, i giocatori dovranno avere una borsa per l’armatura. A quanto pare ci sarà anche un nuovo sistema di inventario, che limiterà il numero di armi ed equipaggiamenti che un giocatore può portare con sé.

Warzone 2 apporterà anche importanti modifiche al modo in cui vengono gestiti i loadout. I loadout saranno collocati all’interno di punti di interesse sparsi per la mappa, chiamati Roccaforti. Per raggiungere l’equipaggiamento in questione, i giocatori dovranno completare obiettivi specifici per quella Roccaforte, come disinnescare una bomba, uccidere un nemico IA e altro ancora.

È stato anche affermato che il gioco conterrà un poligono di tiro, dove i giocatori potranno controllare le statistiche delle armi per quanto riguarda danni, gittata, rinculo e altro. Altri dettagli citati nel video sono il ritorno dei pro perks e il fatto che le armi avranno di nuovo cinque slot per gli attacchi invece di otto.

Naturalmente, i dettagli ufficiali su Warzone 2 rimangono scarsi. Infinity Ward ha confermato che il gioco è stato realizzato su un nuovo motore,lo stesso di Modern Warfare 2, mentre precedenti rapporti hanno affermato che non sarà cross-gen e uscirà solo per PC, PS5 e Xbox Serie X/S.

Activision ha dichiarato che Warzone 2 sarà presentato nel corso dell’anno, quindi speriamo di poterne sapere di più in un futuro non troppo lontano.