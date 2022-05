Klonoa Phantasy Revier Series: pubblicate le due opening

Bandai Namco ha pubblicato le due opening di Klonoa Phantasy Revier Series, la collection con grafica milgiorata dei due episodi usciti per PSX tra il ’97 e il 2001. In fondo alla notizia potete dunque vedere i filmati iniziali di Door to Phantomile e Lunatea’s Veil.

Klonoa Phantasy Revier sarà disponibile dall’8 luglio su Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione sul sito ufficiale:

Klonoa Phantasy Reverie Series ripropone “Klonoa: Door to Phantomile” e “Klonoa 2: Lunatea’s Veil”, in un’unica collezione rimasterizzata per vecchi e nuovi fan. Intraprendi un viaggio avventuroso per salvare il mondo!

Pubblicato per la prima volta da Namco nel 1997, Klonoa è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale ambientato in un vivace mondo ricco di personaggi variopinti. Vesti i panni di Klonoa e affronta un viaggio per salvare Phantomile.

Per celebrare l’eccezionale 25° anniversario della serie, Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil sono stati rimasterizzati e inclusi nella collezione KLONOA Phantasy Reverie Series, in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

La grafica è stata elegantemente rinnovata, mentre il celebre mondo di Klonoa e il classico gameplay del titolo sono riproposti fedelmente.

Le versioni rimasterizzate presentano inoltre un livello di difficoltà regolabile, per consentire ai nuovi arrivati di tuffarsi a capofitto nell’azione e ai fan storici della serie di riprendere familiarità.

Qui sotto i due video di Bandai Namco sulle opening di Klonoa Phantasy Reviere Series.