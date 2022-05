AI The Somnium Files NirvanA Initiative: il nuovo trailer è sui personaggi

Spike Chunsoft svela nuovi dettagli di AI The Somnium Files NirvanA Initiative, e lo fa mostrando i tanti personaggi tipici dell’opera di Kotaro Uchikoshi. Si vedono diversi volti nuovi, ma anche alcuni di quelli che già erano presenti nel primo episodio della serie.

Il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, presenta gli agenti speciali ABIS Mizuki e Ryuki, con i loro rispettivi assistenti investigativi IA Aiba e Tama, poi Kizuna, ragazza all’ultimo anno del liceo Sekiba, il fabbro Lien, la cameriera al Maid Cafe Amame, e ancora Gen, il proprietario del Brahman World Cuisine, il comico Komeji, lo studente delle medie Shoma, la presidentessa della filiale giapponese di Naixatloz Tokiko, il direttore dell’Istituto di Genetica Horadori Chikara e la misteriosa Donna Mascherata. Compaiono anche personaggi conosciuti come Iris, Pewter e il Boss, oltre ad un “Date” con tanto di benda.

Alla fine del trailer viene mostrato anche il contenuto bonus scaricabile a tempo limitato “3 Pattern T-Shirt Set” e “Hot Dog Costume Set”, disponibile per le prime tre settimane dal lancio.

Lasciandovi qui sotto al filmato d’introduzione dei personaggi di AI the Somnium Files NirvanA Initiative, vi ricordiamo che il gioco, inizialmente previsto per fine giugno, arriverà qui in Europa l’8 luglio, sia in versione fisica che digitale, su PC (Steam e Windows 10), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.