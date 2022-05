Roller Champions: il nuovo trailer conferma la data d’uscita

Come da programma, Ubisoft ha fatto uscire il trailer cinematografico di Roller Champions, l’atteso sportivo free-to-play sui pattini. Nella news di stamattina vi avevamo fatto sapere che si vociferava l’annuncio della data d’uscita, e così è stato: nel finale del trailer, tra uno scatto e un punto, viene fatto sapere che sarà disponibile dal 25 maggio, su PlayStation 4, Xbox One, retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e su PC via Ubisoft Connect: è possibile mantenere i progressi cambiando piattaforma, e al momento gli sviluppatori stanno lavorando al cross-play per i custom match e team creation. Stanno poi lavorando anche alle versioni Nintendo Switch, Google Stadia, e mobile (Android e iOS):

Insieme al trailer cinematografico, è stato pubblicato anche un trailer che fa una panoramica del gioco e delle sue regole, e un filmato in cui parlano gli sviluppatori.

Questa la descrizione del gioco, in fondo alla notizia il trailer:

Pattina e lotta per la gloria in Roller Champions. Scopri un gioco free-to-play mai visto prima, all’insegna dello sport di squadra!

Siamo nel 2032. Ci sono arene in tutto il mondo e i fan accorrono per ammirare le gesta dei loro eroi, i Roller Champions. Sfrecciano a velocità impossibili, si lanciano contro gli avversari, pattinano sui muri ed effettuano schiacciate mentre migliaia di fan in delirio urlano i loro nomi.

Nei panni di un Roller Champion, competerai in una sfida tra squadre di tre atleti. Le regole sono semplici: prendi la palla, completa un giro di pista senza mai farla toccare all’altra squadra, schiva gli avversari e segna. Puoi fare più punti completando giri aggiuntivi prima di tentare un goal. Dopo ogni partita guadagnerai nuovi fan e potrai giocare in arene sempre più grandi. Personalizza gli atleti e crea una carriera unica.

Maggiori informazioni su Roller Champions sul sito ufficiale. Qui sotto potete vedere il trailer cinematografico, il trailer panoramico e il filmato in cui parlano gli sviluppatori.