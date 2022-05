Si è conclusa [email protected], la conferenza stampa globale durante la quale sono state presentate le ultime novità dell’azienda Acer: dai prodotti più innovativi alle azioni che per la salvaguardia dell’ambiente, dalle soluzioni per il lavoro, per la scuola e per l’intrattenimento alla visione di una nuova dimensione del gaming.

Sotto un riassunto dei vari prodotti presentati.

Acer lancia un convertibile e un tablet Chromebook di fascia premium

· Acer Chromebook Spin 714, dotato di processori Intel Core di dodicesima generazione orientati alle prestazioni, presenta un design durevole e una penna USI integrata a ricarica rapida per trarre il massimo beneficio dai display da 14 pollici WQXGA (2560×1600) o WUXGA (1920×1200) con rapporto d’aspetto 16:10.

· Acer Chromebook Tab 510 è un robusto tablet basato sulla piattaforma Snapdragon 7c di seconda generazione che consente agli utenti di rimanere produttivi in mobilità con la protezione delle specifiche militari e connettività LTE opzionale.

Acer aggiorna la linea di laptop e desktop ConceptD con le più recenti CPU Intel Core di dodicesima generazione e GPU NVIDIA RTX

Annunciati anche display OLED per la linea di laptop ConceptD

● Acer ha aggiornato i laptop ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro associando un brillante display opzionale OLED da 16 pollici a processori Intel Core i7 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA RTX A5500 o NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

● I nuovi modelli ConceptD 500 offrono processori Intel Core i9 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA RTX A4000 oppure GeForce RTX 3070, fino a 128 GB di memoria DDR4 a 3200 Mhz, fino a 4 TB di storage M.2 Gen 4 SSD e fino a 4 TB di memoria HDD

● I desktop ConceptD 100 sono ora dotati di processori Intel Core i5 o Core i7 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA T400 o T1000. Hanno fino a 128 GB di memoria DDR4 a 3200 Mhz, fino a 2 TB di HDD a 7200 RPM e fino a 2 TB di memoria SSD M.2 PCI-e/Gen 4.

Acer estende il proprio portfolio di prodotti ecosostenibili Vero

· Due nuovi laptop Aspire Vero progettati in maniera sostenibile sono dotati dei più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e sono disponibili con display FHD da 14 e 15 pollici in una nuova, accattivante gamma di colori

· L’elegante desktop all-in-one (AIO) professionale Veriton Vero presenta un display IPS FHD da 24 pollici e un design con cornici sottili che offre un rapporto screen-to-body dell’88%

· I nuovi monitor Vero da 23,8 e 27 pollici sono dotati di pannelli IPS e sono progettati secondo criteri di ecosostenibilità

· Il mouse e la tastiera Vero con tasti praticamente silenziosi riducono il rumore di battitura e il suono dei clic

· Il proiettore Vero PD2325W consente presentazioni chiare e precise grazie al rapporto di contrasto di 2.000.000:1 e all’ampia gamma di colori del 125% Rec. 709

· Tutti i prodotti sono realizzati utilizzando una percentuale materiali plastici Post-Consumer Recycled e sono spediti in un packaging riciclabile

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition aggiunge una nuova dimensione al gaming

Acer porta la tecnologia 3D stereoscopica senza occhiali al mondo del gaming con la piattaforma SpatialLabs TrueGame

· Predator Helios 300 SpatialLabs Edition porta la tecnologia 3D stereoscopica senza l’utilizzo di occhiali al mondo del gaming supportando oltre 50 giochi moderni e classici già in occasione del lancio

· Con processor Intel Core i9 di dodicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, Predator Helios 300 SpatialLabs Edition è un laptop da gaming ultra potente

· Predator Triton 300 SE ha uno chassis sottile, processori fino a Intel Core i9 e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

· I monitor da gaming Predator XB273K LV e Acer Nitro XV272U RV da 27 pollici sono dotati di AMD FreeSync Premium e certificati TÜV Rheinland Eyesafe

Acer espande l’offerta di prodotti 3D stereoscopici con i display della serie SpatialLabs View

· L’offerta di prodotti 3D stereoscopici SpatialLabs si amplia con due nuovi display portatili esterni per creator di contenuti e gamer.

· Acer SpatialLabs View risponde alle esigenze dei professionisti portando la visione 3D stereoscopica ai videogiochi per PC, ai contenuti media e anche ai contenuti generati dagli utenti.

· Acer SpatialLabs View Pro è progettato per sostenere tutti i passaggi di un utilizzo professionale: dalla creazione in ufficio alla vendita on-the-road fino all’installazione di display permanenti nei punti vendita.

· SpatialLabs TrueGame è una nuova applicazione che consente ai gamer di immergersi ancora più profondamente nei videogiochi, resi esattamente come intendono i creator, in paesaggi 3D.

Acer annuncia il nuovo laptop Swift 3 OLED con processori Intel Core serie H di dodicesima generazione

Presentati anche i nuovi laptop convertibili Acer Spin 5 e Acer Spin 3

In breve

· Acer presenta oggi una serie di nuovi, potenti laptop delle serie Swift e Spin, tutti con processori Intel® Core™ di dodicesima generazione e Windows 11

· Il nuovo laptop Acer Swift 3 OLED è dotato di processori Intel Core H di dodicesima generazione ed è certificato Intel Evo

· Acer Spin 5 è un notebook certificato Intel Evo con display WQXGA touch da 14 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 presentato per chi è alla ricerca di un dispositivo elegante e potente per svolgere progetti creativi

· Il convertibile Spin 3 da 14 pollici è un laptop 2-in-1 FHD dal profilo sottile dotato di penna Acer Active Stylus integrata per disegnare e scrivere in mobilità

Acer aggiorna i laptop professionali TravelMate P4, TravelMate Spin P4 e TravelMate P2

· Acer lancia la serie di laptop professionali TravelMate P4 e TravelMate Spin P4 con i più recenti processori Intel® Core™ vPro® di dodicesima generazione o AMD Ryzen™ PRO.

· Il nuovo TravelMate P4 è ora disponibile con display IPS WUXGA da 14 o 16 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 e cornici sottili; realizzato in una leggera ed elegante lega di alluminio e magnesio e con materie plastiche PCR (Post-Consumer Recycled).

· Il convertibile TravelMate Spin P4 è dotato di un touchscreen antiriflesso in Corning Gorilla Glass.

· I nuovi notebook TravelMate P2 sono dotati di CPU Intel Core di dodicesima generazione e disponibili con display da 14 e 15,6 pollici; sono realizzati con materie plastiche PCR e OBP.