Battlefield 2042: arriva l’aggiornamento 4.1

Il team di DICE pubblicherà domani 19 maggio (ore 10:00 di mattina qui in Italia) l’aggiornamento 4.1 per Battlefield 2042, incentrato su ulteriori correzioni e miglioramenti dell’esperienza di gioco, sull’aggiornamento delle rotazioni della Guerra Totale e sull’implementazione di alcune modifiche al bilanciamento delle armi e degli Specialisti. Questo aggiornamento è la continuazione dell’impegno del team nell’ascoltare i feedback della comunità e nel lavorare all’esperienza di Battlefield che i giocatori hanno imparato a conoscere e amare.

Il prossimo aggiornamento in programma è l’uscita della Stagione Uno, attualmente prevista per l’inizio di giugno. Vi terremo aggiornati quando verranno rivelate ulteriori informazioni sui contenuti in arrivo.

Per le ultime novità su questi aggiornamenti e sviluppi, il team continua a condividere ulteriori dettagli attraverso le comunicazioni dirette di Battlefield su Twitter.

Qui sotto potete vedere il tweet. Il precedente aggiornamento di Battlefield 2042 (v4.0) era uscito ad aprile.

Update 4.1 for #Battlefield2042 goes live across all platforms tomorrow (19/5) at 08:00 UTC ✅

It's a zero-downtime update so you'll be good to jump in and play once you have it downloaded 🎮

Update Notes: https://t.co/t75GIOLdTS pic.twitter.com/95Dore6tEG

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) May 18, 2022