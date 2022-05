The Last of Us: per Jeff Grubb il remake arriva nel 2022

Mentre dal lato di Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog, tutto tace, ci pensa Jeff Grubb tramite il podcast Kinda Funny Gamecast (in calce alla notizia, minuto 41:00) a confermare che il remake di The Last of Us non solo esiste realmente, ma che la sua pubblicazione è prevista entro la fine del 2022.

Le sue fonti infatti gli hanno confermato che il gioco sarebbe atteso nel periodo natalizio del 2022 e dunque, entro fine anno dovremmo finalmente giocare al tanto atteso remake. Grubb ha aggiunto che Naughty Dog avrebbe iniziato i lavori sul remake di The Last of Us subito dopo aver completato lo sviluppo di Part II e che i lavori sarebbero vicini alla conclusione. I precedenti rumor parlano di una storia più lunga e con risvolti inediti, un nuovo comparto grafico e un gameplay migliorato rispetto al titolo originale. Ora non resta che capire quando arriverà il fatidico annuncio!