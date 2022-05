Final Fantasy VII: in arrivo nuove informazioni a giugno

Square Enix condividerà le notizie relative al 25° anniversario di Final Fantasy VII a giugno, ha dichiarato il direttore creativo Tetsuya Nomura durante Final Fantasy VII: The First Soldier Official Broadcast #2: Half Anniversary Special. Gli stream dedicati all’anniversario di Final Fantasy 7 si tengono ogni anno, ma questo potrebbe essere significativo per una serie di motivi. Il principale tra questi è il fatto che all’inizio di quest’anno, Yoshinori Kitase – produttore di Final Fantasy VII Remake Part 2 – ha affermato che le notizie sul secondo capitolo della saga del remake sarebbero probabilmente arrivate quest’anno per festeggiare il 25° anniversario del titolo originale.

La seconda parte del Remake è in sviluppo da oltre un paio d’anni, ma i dettagli sul gioco sono rimasti scarsi. È stato precedentemente confermato che Naoki Hamaguchi, co-direttore del gioco originale, sarà l’unico regista del suo sequel. Tetsuya Nomura ha affermato che il sequel avrà un’atmosfera diversa dal suo predecessore, mentre Kitase ha precedentemente affermato che continuerà a sorprendere i fan con la sua storia. Nel frattempo, il regista Hamaguchi ha suggerito che i giocatori potranno esplorare la mappa del mondo, mentre dovrebbero essere utilizzate anche le nuove meccaniche di gioco introdotte in Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Anche Final Fantasy 16 ha ricevuto delle novità, con il produttore Naoki Yoshida che ha recentemente affermato che il gioco è entrato nelle fasi finali dello sviluppo e presto verrà mostrato un trailer.

Final Fantasy VII Remake è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4. Intergrade è disponibile per PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store.