Sniper Elite 5: ecco il trailer ” Kill cam Enhanced”

Come annunciato da titolo, Rebellion Devolpments ha rilasciato un nuovo trailer per Sniper Elite 5, volto a mostrare le migliorie apportate alla kill cam del gioco. Tali miglioramenti sono stati apportati sia alla grafica che alla fisica dietro la kill cam, infatti la dinamica dei proiettili è notevolmente più incisiva ; questi ultimi sono in grado di rimbalzare sulla ossa provocando, di conseguenza, più danni ed una devastazione interna di maggior impatto, tutto ciò poi viene mostrato al giocatore nel modo più minuzioso e dettagliato possibile grazie ai miglioramenti della rappresentazione visiva dei personaggi. Stiamo parlando di una accurata definizione dello scheletro, dei muscoli e degli organi interni in generale.

Una peculiarità del franchise e della kill cam nello specifico è la possibilità data al giocatore di regolare, attraverso il menù principale, la frequenza in cui vede la kill cam( inclusa la possibilità di disattivarla del tutto). Il titolo, dunque, punta essenzialmente a ricreare un’esperienza di gioco quanto più immersiva e autentica possibile, tant’è che le armi di Sniper Elite 5 traggono ispirazione direttamente dal mondo reale, dando comunque la possibilità al giocatore di personalizzarle attraverso i banchi di lavoro che vanno scoperti durante l’esperienza di gioco.

Inoltre sono stati aggiunti mirini di ferro per mitragliatrici e pistole, questa è una vera novità per la serie e permetterà di essere più precisi grazie anche al fatto che si può attivare la kill cam per i colpi più clinici e delicati; ed è proprio per questi colpi che i giocatori avranno la possibilità di rallentare/accelerare il filmato in tempo reale ( oltre alla regolazione dell’angolazione della telecamera).

Per testare con mano tutto questo non sarà necessario attendere molto, Sniper Elite 5 sarà infatti ufficialmente commercializzato a partire dall’ormai più che prossimo 26 maggio per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam , Epic Games Store e Microsoft Store; sarà inoltre disponibile tramite Xbox Game Pass.