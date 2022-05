Furi: disponibile ora per PS5, rilasciato anche un DLC

Furi è un titolo slash/bullet hill fortemente acclamato ed amato, ed è finalmente disponibile per PlayStation 5, ma le notizie intorno a questo gioco non sono finite. Infatti è stato anche pubblicato un DLC, Onnamusha, come già precedentemente annunciato.

L’Onnamusha Rider, in termini di combattimento, ha apportato notevoli cambiamenti. Si può infatti adottare la posizione Spark che permetterà di ricevere meno danni e, di conseguenza, raddoppiare lo scatto. Sarà possibile curarsi mentre si parano i colpi e riempire in contemporanea la barra delle stelle schivando, attutendo il colpo ed andando a segno .In alternativa, vi è anche la possibilità di attuare la cosiddetta posizione Tempesta che fornisce l’accesso a un tiro molto potente ma, in maniera direttamente proporzionale, lento ( e vulnerabile), mentre riempie altrettanto lentamente la barra delle stelle.

Attualmente il DLC ha un prezzo intorno ai sette dollari e arriva insieme ad una patch gratuita che aggiunge anche il DLC One More Fight per tutte le piattaforme ed altri pregressi aggiornamenti.

Il titolo, oltre che per PS5, è disponibile anche per PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch; tuttavia però il DLC non arriverà tanto presto per Xbox questo perché, secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore stesso, Furi non si è allineato con la strategia di Xbox Game Pass. Andando ad analizzare i dati di vendita su Xbox, questi per Furi sono davvero molto bassi ( si parla all’incirca del 5%); ciò avviene perché il Game Pass nell’ultimo periodo ha dato molto spazio ai giochi indie ( ed è una cosa davvero importante per gli sviluppatori indipendenti in special modo in termini di visibilità), ma questo purtroppo ha come risvolto della medaglia che molti indiegames, non disponibili nel servizio, non vengano presi in considerazione dai giocatori; ed è questo che è accaduto al titolo in questione.

Stiamo dunque parlando di un indice di vendita basso, una politica non in linea con la piattaforma e budget e manodopera ridotti, non è difficile dunque comprendere la scelta di The Game Baker. Ciò tuttavia non esclude che la casa produttrice possa cambiare idea in futuro.