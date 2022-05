Hogwarts Legacy: le ambientazioni del castello in un nuovo video ufficiale

Hogwarts Legacy, il nuovo gioco ispirato alla famosa serie di libri e film di Harry Potter, arriverà entro la fine dell’anno. Warner Bros., Avalanche e Portkey Games hanno rilasciato un trailer ASMR con alcuni degli ambienti del gioco, dai giardini del castello a Hogsmeade. Di seguito la descrizione del trailer:

La pioggia cade in una tranquilla serata primaverile a Hogwarts Legacy: è tempo di rilassarsi con una tranquilla passeggiata nel parco del castello e oltre, fino a Hogsmeade. Godetevi i suoni del mondo magico.



Il gioco verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a dicembre 2022. Durante lo State of Play dedicato esclusivamente al titolo ispirato alla saga di J.K. Rowling sono stati mostrati 14 minuti di gioco in esecuzione su PlayStation 5 e sono stati condivisi una serie di dettagli sul mondo e sui sistemi del gioco. Successivamente è stata confermata anche una versione per Nintendo Switch. A marzo è stato rilasciato un dietro le quinte del gioco con il team di sviluppo che parla di cosa aspettarsi da questa prossima versione e quanto ha attinto dalla tradizione della serie. Quando Hogwarts Legacy arriverà i giocatori potranno aspettarsi un’esperienza priva di micro transazioni. Il gioco non avrà alcun gameplay online o cooperativo ed è progettato per essere un’esperienza per giocatore singolo. Di seguito una panoramica del gioco:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere.

Hogwarts Legacy verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a dicembre 2022.