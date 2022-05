Dragon Quest X Offline: pubblicate informazioni sull’Alchemy Pot

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni per Dragon Quest X Offline introducendo dettagli sull’Alchemy Pot. Ricordiamo che lo sviluppatore ha posticipato all’estate 2022. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. Di seguito una panoramica:

n Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes offline , puoi utilizzare l’Alchemy Pot ottenuta durante la tua avventura per sintetizzare monete del labirinto per i labirinti magici, cibo che aumenta le tue statistiche durante la battaglia e oggetti e materiali consumabili come medicine forti. Tutto ciò che puoi sintetizzare si rivelerà utile nella tua avventura, quindi scopri nuove ricette e prova a creare vari oggetti. Esistono diversi modi per ottenere le ricette necessarie per creare oggetti con l’Alchemy Pot o la Fun-Size Forge. Oltre a trovare ricette sugli scaffali di varie città e villaggi, o acquistarle nei negozi, puoi anche scoprire nuove ricette all’interno degli scrigni del tesoro lanciati dai mostri ogni tanto. Il cibo creato nell’Alchemy Pot può essere consumato in battaglia per aumentare le tue statistiche. Alcuni cibi influenzano persino l’intero gruppo, rendendoli un elemento cruciale nelle battaglie contro nemici duri. Di seguito una panoramica del titolo:

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam nell’estate 2022 in Giappone. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.