The Chant: uscirà solo per nextgen e PC?

The Chant è un titolo survival horror fresco di annuncio che ha suscitato l’hype e la curiosità di molti fan. Ambientato su una remota, deserta ed idilliaca isola racconta la storia di un gruppo di persone che si ritrovano per un ritiro spirituale; una vacanza all’insegna della spiritualità e della pace però si trasforma in qualcosa di molto diverso.

Un canto rituale apre le porte per un mondo da incubo e creature malvagie si riversano sull’isola, sarà compito dei protagonisti riuscire a sventare la minaccia che loro stessi hanno portato nella loro realtà. Tutto questo è ovviamente avvincente ed intrigante, un titolo survival horro condito da una forte componente mistica fa facilmente breccia nei cuori degli appassionati del genere; tuttavia però ci sono cattive notizie per i possessori di Xbox One e PlayStation4: a seguito di un recente comunicato stampa sembra che The Chant potrebbe non arrivare su console di vecchia generazione, diversamente da quanto dichiarato in precedenza da Brass Token.

Gematsu ha poi inoltre chiesto direttamente se fossero state cancellate le versioni Xbox One e PlayStation 4, l’account ufficiale ha risposto questo:

In questa fase ci stiamo concentrando su Gen 9 e PC per assicurarci che soddisfino i più alti standard di qualità. Le notizie riguardanti le versioni Gen 8 seguiranno nel prossimo futuro.

La risposta lascia comunque uno spiraglio di speranza per le versioni old gen, ma per avere ulteriori notizie non possiamo fare altro che aspettare. Vi ricordiamo che per i fortunati possessori di PlayStation 5, Xbox Series S|X o PC, The Chant uscirà a ottobre 2022.