Yu-Gi-Oh! Forza Dimensionale è finalmente disponibile

Konami Digital Entertainment B.V. è felice di annunciare l’arrivo del nuovo core booster set Forza Dimensionale per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Forza Dimensionale disponibile ora in Europa e Oceania. Questo set di 100 carte include nuovi temi e nuove carte per sfruttare vecchie strategie. Il core booster set Forza Dimensionale contiene 100 nuove carte: 50 carte Comuni, 26 carte Super Rare, 14 carte Ultra Rare e 10 carte Rare Segrete. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

I fan di Yu-Gi-Oh! ARC-V potranno fare affidamento sulle nuove carte Artistamico e sul nuovo mostro Occhi Diversi, il primo Mostro Rituale Pendulum di sempre. Rianimate strategie del passato con il nuovo Mostro Zombi Synchro Occhi Rossi che tramite Evocazione Speciale può richiamare altri mostri Zombi e persino se stesso dal Cimitero. Forza Dimensionale è ricco di carte dall’elevato potenziale, in grado di portare il Deck-building oltre i limiti conosciuti. Di seguito alcune delle caratteristiche principali di questo core booster set:

Un nuovo Mostro Link pronto a portare le strategie Pendulum a un nuovo livello.

Potenti Mostri Synchro, incluso un Mostro Psychico/Synchro di Livello 11 che non è influenzato dagli effetti attivati dall’avversario e può scatenare un attacco devastante al calare dei punti vita.

Evocazioni Fusioni con le nuove carte Predapianta e Veleno Affamato, perfette per divorare i mostri avversari.

Nuove carte per i temi introdotti in Il Ritorno del Duellante, Tempesta dei Ragnarok, I Grandiosi Creatori e altri.

Nuove carte per il tema Anteprima Mondiale introdotto in Battaglia del Chaos.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è il gioco di carte collezionabili n. 1 al mondo con oltre 25 miliardi di carte vendute. È un gioco di strategia, in cui i giocatori creano singoli mazzi di carte raccolte da Structure Deck e Booster Pack. Due giocatori si impegnano in un Duello usando carte che rappresentano potenti Mostri, Magie e Trappole.