Nexomon + Nexomon Extinction: annunciata la collection in versione fisica per PS4 e Switch

Il publisher PQube e gli sviluppatori di Vewo Interactive hanno annunciato che Nexomon + Nexomon: Extinction: Complete Collection, saranno pubblicati in bundle per la prima volta su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso di questo 2022. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche della collection, che può essere pre-ordinata su questo sito:

Il meglio di entrambi i giochi: prova entrambi i giochi insieme dallo stesso launcher

Costruisci la tua squadra definitiva! Cattura, evolvi e colleziona oltre 300 Nexomon unici nel gioco base e 380 in Extinction.

Scegli il tuo Nexomon iniziale: 7 creature uniche tra cui scegliere in Nexomon e 9 in Extinction

Sistema di combattimento a turni profondo e coinvolgente

Intraprendete un viaggio epico ed esplorate 10 vivaci regioni del NexoWorld

Qui sotto potete vedere il trailer dedicato a questa nuova collection fisica del gioco in cui acchiappare mostri.