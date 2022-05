Mario Kart 8 Deluxe: torna la competizione online con il Season Circuit Italy

Con oltre 43 milioni di copie, Mario Kart 8 Deluxe è il videogioco più venduto in assoluto sulla famiglia di console Nintendo Switch. Il merito di questa popolarità non va ricercato solamente nel suo gameplay semplice e intuitivo o nella presenza di tanti amatissimi personaggi legati al mondo Nintendo, ma anche e soprattutto nei momenti di divertimento condiviso che riesce a creare: una partita a Mario Kart è sempre un’ottima alternativa per far giocare tutti, ma proprio tutti, in compagnia. Proprio per questo, Nintendo ha deciso di riportare in auge una delle competizioni online più amate in assoluto dai fan del racing game con protagonisti Super Mario e amici.

Il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy torna il 5 giugno con la prima di tre tappe che si alterneranno nei prossimi mesi fino a novembre 2022. Ad attendere i giocatori ci saranno premi speciali e, per i piloti migliori, sorprese davvero esclusive, per non parlare della possibilità di gareggiare anche sulle piste comprese nel Pass percorsi aggiuntivi: sarà un’occasione davvero imperdibile per mettere alla prova le proprie abilità su questi nuovi tracciati, anche per chi non è in possesso del DLC. Per accedere alla competizione, che prenderà il via ufficialmente domenica 5 giugno dalle ore 19:00 e durerà fino alle 21:00, sarà sufficiente utilizzare il codice torneo 0252-4222-9291 all’interno del gioco. Tutte le informazioni sul Seasonal Circuit Italy e le istruzioni per utilizzare un codice torneo sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.

Ogni tappa del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sarà autoconclusiva e vedrà trionfare ben dieci giocatori, che si spartiranno una serie di imperdibili premi offerti da LEGO e Big Ben Interactive oltre che, per la prima volta in assoluto, delle speciali ricompense celebrative della competizione. Nello specifico, i primi tre classificati riceveranno rispettivamente i set Blocco ? Super Mario 64, Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion e Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion, mentre i giocatori fino all’ottava posizione potranno portarsi a casa ognuno una custodia Nintendo Switch Big Ben NNS50GR. Inoltre, per tutti i dieci migliori piloti ci saranno i premi brandizzati Seasonal Circuit come una giacca per il primo classificato, un case in metallo per il secondo gradino del podio, una T-shirt per la medaglia di bronzo e cappellini per le restanti sette posizioni. Infine, tutti i partecipanti, a prescindere dal piazzamento, riceveranno 50 punti di platino utilizzabili all’interno del programma My Nintendo. Anche gli appuntamenti successivi metteranno in palio tanti altri premi esclusivi, perciò gli appassionati avranno la possibilità di partecipare a tutte le tappe per aumentare le loro chance di vittoria e tentare di portarsi a casa il titolo di Campione.

Non resta che scaldare i motori, inserire la prima e dimostrare chi è il migliore al volante: il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è in partenza!