Gloomhaven: in arrivo su console nel 2023

Asmodee Digital e Saber Interactive hanno annunciato che rilasceranno il gioco di ruolo tattico Gloomhaven per console nel 2023. Non sono state annunciate piattaforme specifiche.

Sviluppato originariamente da Flaming Fowl Studios, Gloomhaven è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam e GOG il 20 ottobre 2021 dopo un periodo di accesso anticipato iniziato il 17 luglio 2019.

“Siamo entusiasti di portare Gloomhaven a nuovi giocatori in tutto il mondo con Sabre Interactive. Partnership come questa sono uno dei grandi vantaggi che abbiamo a disposizione ora come parte di Embracer Group e non vediamo l’ora di sfruttare ancora più opportunità da offrire ai nostri fan in futuro”.