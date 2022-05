Endzone A World Apart è disponibile su PS5 e Series X/S

Il publisher Assemble Entertainment e lo sviluppatore Gentlymad Studios sono orgogliosi di lanciare Endzone A World Apart su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la Survivor Edition, che include il gioco base e il DLC “Prosperity.” Sfida la superficie terrestre e ricostruisci una parvenza di casa per gli ultimi umani rimasti al mondo, o muori provandoci. Endzone A World Apart: Survivor Edition è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Grazie alla collaborazione con Koch Media, uno dei principali partner editoriali globali, è disponibile per l’Europa anche una versione fisica per PlayStation 5.

In un mondo avvelenato dalle radiazioni a seguito di un disastro nucleare mondiale, Endzone A World Apart affida ai giocatori una responsabilità monumentale: costruire una civiltà e mantenere il benessere dell’ultima colonia umana rimasta sulla Terra. Proprio come i suoi colleghi di genere come Surviving Mars, Frostpunk o Surviving the Aftermath, i giocatori utilizzeranno gli strumenti a loro disposizione per costruire strutture abitative, sviluppare un sistema elettrico funzionante e mantenere stabili scorte di acqua e cibo. Ma a differenza dei suoi concorrenti, Endzone A World Apart non vedrà i giocatori affrontare ghoul orribili e mostruosità irradiate…bensì, eventi meteorologici violenti, tempeste di sabbia e siccità, che minacceranno di distruggere tutto quello che hanno creato.

Vantando oltre 5.000 recensioni positive su Steam , Endzone A World Apart è un’aggiunta degna di nota al genere dei survival sim e city builder, offrendo un’esperienza di gioco stimolante e gratificante che richiede intuizione e abilità. Con l’uscita della Survivor Edition, il survival-sim distopico è ora disponibile per un’intera nuova classe di specialisti della sopravvivenza (su console).