Project Palianytsia: il nuovo gioco horror di Frogwares

Frogwares sta sviluppando un nuovo titolo dal nome in codice “Project Palianytsia“.

Sembrerebbe essere un horror misterioso ambientato nell’era vittoriana ed è rivolto ai fan dei giochi di The Sinking City e Sherlock Holmes di Frogwares. Una rivelazione ufficiale è prevista per questa estate.

“Stiamo rivelando il gioco ora in questo modo per mostrare semplicemente alle persone su cui stiamo spingendo e anche come un chiaro dito medio a coloro che pensavano di poter semplicemente entrare nel nostro paese sperando di sconvolgere e rovinare le nostre vite”, il responsabile delle comunicazioni di Frogwares Sergey Oganesyan ha detto in un comunicato stampa. Frogwares ha sede in Ucraina, dove è in corso una guerra con la Russia.

Oganesyan ha continuato: “Sebbene fosse ancora impegnativo, prima di questo, tutto ciò che abbiamo rilasciato durante la guerra erano progetti esistenti che dovevano essere finalizzati. Ora stiamo realizzando qualcosa quasi interamente da zero, il che è molto più difficile in queste circostanze, quindi dovevamo pensare in modo intelligente a ciò che è realistico per noi. L’idea ha avuto il via libera proprio per questo motivo, in quanto è qualcosa che il nostro attuale team e la nostra configurazione possono offrire rispetto alla pre-produzione di un altro titolo open world , che è quello che stavamo facendo prima della guerra”.

“Il nome Palianytsia è simbolico per l’Ucraina poiché è considerato parte della nostra cucina nazionale. Ma è anche l’equivalente fonetico di Dark Souls per i russi che spesso non riescono a pronunciarlo correttamente quando cercano di spacciarsi per ucraini. E così ora viene spesso utilizzato sul campo come test per identificare rapidamente la possibile affiliazione di individui sconosciuti”.