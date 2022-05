God of War Ragnarok: annunciate le funzioni di accessibilità

PlayStation ha annunciato in un post sul suo blog, le varie funzioni di accessibilità ritrovabili all’interno del tanto atteso God of War Ragnarok. La compagnia fa sapere che nel nuovo titolo dei Santa Monica Studios saranno presenti ben oltre 60 opzioni di accessibilità che permetteranno di personalizzare completamente l’esperienza del giocatore secondo le sue necessità.

Non solo abbiamo riprogettato la nostra interfaccia utente per consentire flessibilità e leggibilità maggiori, ma abbiamo anche rimappato da zero il controller e aggiunto più personalizzazione ai nostri sistemi di combattimento e interazione. Abbiamo conservato tutte le funzioni di accessibilità di God of War del 2018 e le abbiamo ampliate per includere oltre 60 modi di regolare l’azione di gioco in base al tuo stile e alle tue esigenze.



Nel blog si legge che molte delle funzioni già presenti nel titolo uscito nel 2018 saranno presenti sia nelle versioni PC della stessa che in questa nuova uscita. Tra queste vediamo le impostazioni riguardanti la riduzione dell’effetto di chinetosi inserendo un punto focale sullo schermo, oppure legati ai comandi di mira e di puntamento.

Altri settaggi riguardanti l’aspetto testuale saranno presenti, come la possibilità di impostare il colore, la dimensione, l’opacità e il colore dello sfondo di didascalie e sottotitoli.

Didascalie e sottotitoli non sono tuttavia gli unici elementi ad esser stati resi personalizzabili in base alle proprie esigenze. Si legge, infatti, che sarà possibile modificare anche le dimensioni di testi e icone in modo da renderli meglio fruibili sia che ci si trovi di fronte allo schermo (non necessitando, quindi, di indicazioni visive particolarmente grandi) sia che ci si trovi seduti sul divano in salone (necessitando quindi, magari di icone e testi più grandi e ben definiti).

La personalizzazione di God of War Ragnarok non si ferma però qui: infatti verrà inclusa anche la possibilità di rimappare completamente i comandi del controller, proprio come da sempre si può fare con mouse e tastiera su PC, offrendo al giocatore diversi preset tra cui scegliere in caso non sappiano da dove iniziare.

Presente ormai da molto tempo nei telefoni di nuova generazione, è la possibilità di attivare una modalità di contrasto elevato, che permetta quindi ai giocatori di distinguere chiaramente oggetti di diverso tipo, che siano fermi o in movimento. La scelta dei Santa Monica Studios è stata quella di inserire livelli colore che permettano di identificare chiaramente il giocatore, i nemici, gli oggetti e addirittura gli effetti speciali presenti su schermo. Il giocatore potrà scegliere in che contesti questa modalità si deve attivare, e addirittura la palette di colori da utilizzare per i vari elementi, con la possibilità di desaturare lo sfondo al fine di rendere il tutto meglio visibile.

Sono state progettate inoltre diverse opzioni di assistenza riguardanti il gameplay per ottimizzare al meglio l’esperienza dei giocatori. Tra queste possiamo vedere la possibilità automatizzare gli spostamenti e la telecamera, la possibilità di aggiungere diverse mosse in più legate all’interazione e la riproduzione di indizi acustici per poter trovare punti di interazione. Questi ultimi dotati di un volume a parte nelle opzioni audio.

Queste e tante altre saranno le opzioni di personalizzazione e accessibilità disponibili in God of War Ragnarok.