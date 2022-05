Simon The Sorcerer Origins: annunciato il ritorno del teenager con il cappello a punta

Dopo Monkey Island, tornerà a breve anche un altro classico dei punta e clicca, con Simon The Sorcerer Origins.

Leonardo Interactive (publisher con sede a Roma già editore di Willy Morgan and the Curse of Bone) e lo sviluppatore Smallthing Studios annunciano infatti che Simon the Sorcerer Origins, prequel dell’originale avventura punta-e-clicca Simon the Sorcerer, è attualmente in sviluppo per PC e console.

La serie ha appassionato i fan per quasi trent’anni, e il lancio di Origins mira a rielaborare in toni freschi e moderni questo classico delle avventure grafiche. Per l’occasione sono stati pubblicati una serie di screenshot, che potete vedere qui sotto, e il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Primo capitolo dell’omonima serie di avventure punta-e-clicca apprezzata dai fan per quasi trent’anni, Simon the Sorcerer ha rapito il cuore di tanti giocatori, quando è uscito su MS-DOS e Amiga. Sfruttando una grafica moderna e meccaniche di gameplay all’avanguardia, Origins punta ad appassionare i fan dei titoli originali e a conquistare allo stesso tempo una nuova generazione di giocatori, che, proprio in questo periodo, sta avendo modo di apprezzare il revival di grandi classici del genere.

Questo nuovo episodio è il prequel ufficiale dell’originale Simon the Sorcerer, e si colloca temporalmente qualche settimana prima degli eventi del primo episodio. Il mondo di gioco è realizzato con uno stile grafico moderno, pieno di fluide sequenze in tempo reale, magia ed enigmi da risolvere, il tutto unito insieme da una trama appassionante, che risponderà finalmente ad alcune delle più importanti domande sollevate dai fan del primo titolo.

Leonardo Caltagirone, fondatore di Leonardo Interactive, ha commentato:

«Siamo entusiasti di poter finalmente annunciare Simon the Sorcerer Origins, imbarcandoci nel viaggio dello sviluppo con Smallthing Studios. Era parecchio tempo che desideravamo ridare vita a uno dei più amati e iconici personaggi del mondo dei videogiochi. Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo mondo di gioco vivido e intenso grazie alla bellezza della grafica moderna, e insieme nuove meccaniche di gameplay per raccontare la storia, finora mai svelata, delle origini di Simon».

Queste le parole di Massimiliano Calamai, Game Director:

«Non è stato facile convincere gli autori originali: volevamo un prequel ambientato pochi giorni prima dell’episodio iniziale e volevamo reinventare lo stile e la grafica di Simon. Potevamo immaginare il loro terrore. Ma poi abbiamo raccontato loro la nuova storia e lo stile del gioco, e ci hanno risposto: “WOW!”»

Leonardo Interactive e Smallthing Studios rilasceranno presto maggiori informazioni su questo prequel.

Simon the Sorcerer – Origins uscirà per PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S all’inizio del 2023. Per ulteriori dettagli, potete collegarvi al sito ufficiale. Il gioco si può già da ora inserire in wishlist su Steam.