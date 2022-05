Martha is Dead: La doppiatrice Annie Warburton vince ai One Voice Awards

Il publisher Wired Productions e il team italiano LKA, hanno annunciato che la doppiatrice inglese Annie Warburton si è aggiudicata il premio “Gaming – Best Performance – Female” agli One Voice Awards 2022, la principale conferenza del Regno Unito dedicata al doppiaggio. Annie si è assicurata il premio come riconoscimento della sua performance come voce di Giulia, la protagonista complessa del thriller psicologico in prima persona Martha Is Dead.

Nel filmato qui sotto potete sentire l’interpretazione di Annie Warburton in Martha Is Dead:

Ambientata in Toscana nel 1944, mentre si intensifica il conflitto tra le forze tedesche e quelle alleate, la storia segue Giulia, che indaga sulla morte di sua sorella gemella, Martha. Sfumando i confini tra realtà, superstizione e tragedia della guerra, Martha Is Dead è stato apprezzato della critica mondiale, e anche da noi di GamesVillage nella nostra recensione.

Annie Warburton ha dichiarato in merito al suo riconoscimento: