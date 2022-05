Star Trek Prodigy Supernova arriva in autunno

Si è da poco conclusa l’OG Unwrapped, la prima rassegna digitale dedicata alla line-up di Outright Games: tra i titoli più attesi c’era sicuramente Star Trek Prodigy Supernova, annunciato con teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’uscita del gioco è prevista per ottobre 2022 su PC (via Steam), Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione della storia tramite il sito ufficiale:

Dopo che la Protostar rileva strani dati da una stella morente, Dal R’El e Gwyndala corrono contro il tempo per salvare i loro amici, la loro nave, nuove specie aliene e un intero sistema planetario prima che una supernova li distrugga tutti! Quando il trasportatore malfunzionante della Protostar disperde l’equipaggio su tre pianeti alieni, Dal e Gwyn devono usare il loro ingegno e le loro abilità per superare ingegnosi enigmi, affrontare ambienti ostili e combattere letali eserciti di robot per salvare Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero e Murf. Ma mentre cercano i loro amici, scoprono presto un nuovo nemico sinistro e letale, che non si fermerà davanti a nulla per distruggere la Protostar e cambiare il corso della storia!

Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio di Star Trek Prodigy Supernova.